MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde sorumlu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerine karşı Hatay Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Doğan Amanos kod adlı Mehmet Akyol, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip ediliyordu.MİT'in hedef listesinde yer alan Akyol, PKK'ya katılmadan önce PKK'ya müzahir siyasi oluşumlar tarafından Irak-Kandil'de eğitime gönderildi. Doğrudan Cemil Bayık'ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katıldıktan sonra, örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak maksadıyla örgüt tarafından organize edilen 'Canlı Kalkan' eylemlerinde yer aldı.AMANOS KIRSALINDA VE VAN'DA FAALİYET YÜRÜTTÜVan ve Amanos kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara giren ve karakollara taciz atışında bulunan Akyol, örgüt tarafından Türkiye'den Irak'a gönderildikten sonra Kuzey Irak'taki PKK kamplarında uzun süre faaliyet yürüttü. Son dönemde Ayn İsa'da faaliyet yürüten terörist, Ayn İsa'da MİT tarafından yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildi.