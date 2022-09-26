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MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde sorumlu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi

MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde sorumlu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
Ekleme: 26.09.2022 - 15:02 Güncelleme: 26.09.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde sorumlu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerine karşı Hatay Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Doğan Amanos kod adlı Mehmet Akyol, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip ediliyordu.

MİT'in hedef listesinde yer alan Akyol, PKK'ya katılmadan önce PKK'ya müzahir siyasi oluşumlar tarafından Irak-Kandil'de eğitime gönderildi. Doğrudan Cemil Bayık'ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katıldıktan sonra, örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak maksadıyla örgüt tarafından organize edilen 'Canlı Kalkan' eylemlerinde yer aldı.

AMANOS KIRSALINDA VE VAN'DA FAALİYET YÜRÜTTÜ

Van ve Amanos kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara giren ve karakollara taciz atışında bulunan Akyol, örgüt tarafından Türkiye'den Irak'a gönderildikten sonra Kuzey Irak'taki PKK kamplarında uzun süre faaliyet yürüttü. Son dönemde Ayn İsa'da faaliyet yürüten terörist, Ayn İsa'da MİT tarafından yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildi.
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