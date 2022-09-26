MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Hayallerine ve yarışmaya veda ederek son yemeğini yapan yarışmacı izleyiciler tarafıdan araştırılmaya başlandı. Hafta boyunca mavi ve kırmızı takımlar birbirleriyle sıkı bir mücadeleye girişerek, haftanın eleme adaylarını belirledi. Peki MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2022?MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için nefesler tutuldu. İlk etapta bulgur ürünü ile yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalışan eleme adayları arasından Çağatay, Burak ve Atike son anda potadan çıktı.İkinci aşamada ise Fatma Nur, Vural ve Görkem, Mehmet Şef'in imza yemeği olan krakeni yaptı. Fatma Nur ikinci aşamada en başarılı olan ilk isim seçildi.MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2022?Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda elenen isim Vural oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?Fatma NurGörkemÇağatayBurakVuralAtikeMASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?Yaptığı yemek ve tabaklamasıyla beğeni toplayan MasterChef ana kadroya yedeklerden giren isim Şule olmuştu.