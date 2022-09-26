Ege ihlalleri sonrası Yunan basınından yeni provokasyon! Şimdi de Türk İHA'larına kafayı taktılar

Dün, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti. Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi.Türkiye tarafından yayınlanan görüntülerden sonra zaten gergin olan Türkiye-Yunanistan ilişkileri daha da gerildi. Dün olaya geniş yer veren Yunan basını bugün ise Türk İHA'larına taktı.Dün, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti. Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi.Son günlerde Türk İHA uçuşlarının arttığını dile getiren Yunan gazetesi Ta Nea, Kinaro bölgesinde bir Türk İHA'sının bu sabah saat 09:15'te provokasyon yaptığını iddia etti.Ancak aslında Türk İHA'ları görev kapsamları gereği zaten eylül başından beri uçuşlarına devam ediyor. Yunan basınının bu suçlamasının Türkiye'nin ihlalleri İHA'larla ortaya çıkrmasının ardından gelmesi dikkat çekti.Dün yapılan açıklamada güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirlemişti.Bu gelişmeden sonra Yunan basını karıştı. Yunan gazetesi Ta Nea, 'Türkiye ipleri elinde tutuyor' başlığıyla söz konusu habere yer vermişti.Haberde Türkiye'nin 18 Eylül'de çekilen fotoğrafları yayınladığından bahsedilmişti. Söz konusu fotoğraflarda Midilli ve Samos'a zırhlı savaş araçlarının boşaltıldığının açıklandığı söylenmişti.Bir diğer Yunan gazetesi Kathimerini ise Ankara'nın tansiyon yükselttiğini bahsetmişti. Ankara'nın gergin bir retorik sürdüğünü iddia eden gazete, iddialarla ilgili herhangi bir yorum yapmamıştı.Söz konusu gemilerin ise GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti.Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.Yunanistan'ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da ABD'nin hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğine dikkati çekti.Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar, 'Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir.' değerlendirmesinde bulundu.