Almanya için bir korkutan uyarı da S&P'den geldi: Resesyona gidiyor

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti. Kuruluş, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notunun AAA olduğunu, kısa dönem notunun ise A-1+ olduğunu duyurdu.S&P analistlerinin yaptığı Almanya değerlendirmesinde ülkenin önümüzdeki birkaç ay içinde resesyona doğru ilerlediğini, GSYH'nin 2023 yılında yüzde 0,3 oranında daralma gösterebileceğini belirtti.AB, ABD ve Çin gibi ülkelere en fazla ihracatı yapan Almanya'nın bu ülkelerdeki büyüme zayıflaması ve enerji gibi risklerin olduğunu ve bunun da Almanya ekonomisini etkileyebileceğini duyuran S&P 'Almanya'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, önemli net dış kreditör konumu, ılımlı kamu açıkları ve borç yükü, yeterli derecelendirme tamponu sağlamaya devam ediyor' değerlendirmesinde bulundu.Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) eylül ayı raporunda enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini açıklamıştı.