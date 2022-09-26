Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum

2023 seçimi için partiler sahaya inmeye başladı.Seçime 1 yıldan az bir süre kala siyasi partiler mitinglerine start verdi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin dördüncü mitingini Siirt'te yaptı.Babacan, mitingin ardından gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.Babacan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması olarak değerlendirilen ve adaylık için adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da sosyal medyadan destek verdiğiçıkışı soruldu.Kulislerde DEVA'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı bilgisi dolaşırken Babacan, bu çıkışı parti içine verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.