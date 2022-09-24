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PKK’dan meydan idamları: 2 genç halkın gözü önünde infaz edildi

Türkiye'nin, Suriye'de PKK'ya yönelik SİHA'larla düzenlediği başarılı operasyonlar sonrası terör örgütü köstebek avı başlattı. Terör örgütü ‘Türkiye'ye casusluk’ yaptığını iddia ettiği, 90’ı Halep’in kırsalından olmak üzere 126 kişiyi tutukladı. 21 kişiye ölüm cezası verdi. İdam cezası verilenler arasındaki 2 genç önceki gün halkın gözü önünde infaz edildi.

Ekleme: 24.09.2022 - 09:33 Güncelleme: 24.09.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin, Suriye’de PKK’ya yönelik SİHA’larla düzenlediği başarılı operasyonlarla örgüt elebaşlarını ortadan kaldırması, teröristlerin kimyasını bozdu. Bölgede cadı avı başlatan örgüt, geçtiğimiz temmuzun sonunda, ‘Türkiye’ye casusluk’ yaptığını iddia ettiği kişilere yönelik ‘Yemin Operasyonu’ başlattı ve 36 kişiyi tutukladı. Operasyon Kamışlı, Haseki, Deyrizor, Rakka, Tel Tamr, Şaddadi, Ayn El Arab ve Münbiç’te yapıldı. ‘Türkiye ile çalıştıkları’ iftirasıyla ikisi kadın 8 kişi hakkında idam cezası verildi.

90 KİŞİYİ TUTUKLADILAR
10 Eylül’de ise Halep’in kuzey kırsalında yaklaşık 90 kişi Türkiye için çalışma ve casusluk suçlamalarıyla tutuklandı. 11 Eylül’de yapılan sözde mahkemede, Türkiye ile çalıştıkları ‘itiraf’ ettirilen 13 kişiye ölüm cezası verdi. Yerel kaynaklar tutuklanan kişilerden işkence altında zorla ‘itiraf’ alındığını doğruladı. İdam cezası verilenler arasındaki 2 genç önceki gün halkın gözü önünde infaz edildi. İnfaz sırasında ölen teröristlerin aileleri de hazır bulundu. Teröristlerin aile fertleri meydanda infaz gerçekleşmeden önce iki genci darp ettiler ve sloganlar attılar.

ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Örgütün gözaltına aldığı kişiler arasında; Türk kuvvetleri ve milli orduyla iş birliği yapmak, yer koordinatlarını vermek suçlamasıyla tutuklanan sivil meclis yöneticilerinin de olduğu öğrenildi. Tutuklanan kişilerin aileleri, PKK’nın kendi içindeki sorunları örtbas etmek amacıyla, çocuklarının işkence altında itirafa zorlandığını dile getirdiler.
PKK’dan meydan idamları: 2 genç halkın gözü önünde infaz edildi
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