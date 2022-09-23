Vergi müfettişleri FETÖ başta olmak üzere terörün finansmanını engelliyor

Başli, düzenlediği basın toplantısında, vergi müfettişlerinin vergi incelemeleri, denetim ve soruşturma görevlerinin yanı sıra, başta FETÖ'nün mali yapısının, para hareketliliğinin ortaya çıkarılması, terörün finansmanının engellenmesi, millete ait para ve mal varlıklarının kayıt altına alınması rolünü de yerine getirdiğini vurguladı. Basına 'Demir Yumruk Operasyonu' olarak yansıyan son yılların en büyük mali operasyonu başta olmak üzere, birçok mali suç operasyonlarının icra edilmesini sağladıklarını dile getiren Başli, 'Enflasyonla mücadele timi olarak bilinen enflasyonla mücadelede fiili envanter, stok ve fiyat çalışmalarının sahada yönetilmesi ve icra edilmesi gibi birçok kritik öneme sahip işlerde görev aldılar ve bu görevlerine halen devam etmektedirler' dedi.Vergi müfettişleri tarafından 2021 yılında 54 bin mükellef incelendiğini, 66 milyar lira matrah farkı bulunduğunu, 24 milyar lira vergi tarhı istenildiğini ve 50 milyar lira vergi cezası tarhiyatı önerildiğini kaydeden Başli, son 5 yılda ise toplam 230 bin mükellefin incelendiğini, 310 milyar lira matrah farkı bulunduğunu, 74 milyar lira vergi tarhı istenildiğini ve 148 milyar lira vergi cezası tarhiyatı önerildiğini belirtti.