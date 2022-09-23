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Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Ekim'de ABD'ye gideceğini açıkladı. 17/25 Aralık operasyonundan kısa bir süre önce ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, 9 yıl önce gerçekleştirdiği ziyarette FETÖ terör örgütü mensupları başta olmak üzere Türkiye karşıtı isimlerle bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayında yapacağı ziyarette kimlerle görüşeceği henüz bilinmiyor.

Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
Ekleme: 23.09.2022 - 11:51 Güncelleme: 23.09.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak için ABD'nin başkenti Washington'a gideceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, 9-13 ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyarette herhangi bir devlet yetkilisiyle ve bakanla görüşmeyeceğini, 'Daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler ve bu uğurda mücadele veren isimlerle buluşacağını' söyledi.

9 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ GİDECEK
En son CHP Genel Başkanı seçildikten sonra 2013 yılında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, bu ziyaretiyle 37 yıl sonra ABD'ye giden ilk CHP Genel Başkanı olmuştu. 17/25 Aralık operasyonundan kısa bir süre önce ABD'yi ziyaret ederek FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayında yapacağı ziyarette yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

'BAY KEMALLERİN BİR ARAYA GELMESİ GEREKİYOR'
Kılıçdaroğlu Washington ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

'Muhalefetteyken, prensip olarak iktidarla görüşmeyiz. Çünkü siz muhalefet olarak o masaya oturursanız, ancak icazet almak için oturursunuz. Bunu en iyi Erdoğan bilir. Ona sorun, söyler. Ama benim yeni bir dünya vizyonum var elbette. Vahşi kapitalizm ve neoliberalizm dünyaya çok zarar verdi. Küçük bir azınlık bu sayede dünyaya hükmetti. Ülkemiz de bu insafsız sistemden nasibini aldı. İşte ben bu vahşi düzene meydan okuyorum. Ve biliyorum ki Bay Kemal dünyada yalnız değil. Çok sayıda Bay Kemal var dünyada. Ben de o Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum. Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim. Birlikte dünyayı nasıl daha yaşanılası bir yer haline getireceğimizi konuşacağız.'
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