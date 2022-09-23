Eren Abluka-27 operasyonunda 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında 1 teröristin daha yakalandığını açıkladı. Yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten Jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalandı, yakalanan terörist sayısı 2'ye yükseldi.