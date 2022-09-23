ABD ne yapmak istiyor? Gerilimi tırmandıracak hamle: Şimdiye kadarki en büyüğü...

Çin ve Tayvan arasında savaş çanları çalarken, Biden'ın saldırı açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Biden, savaş halinde Tayvan'ı savunacaklarını söylemişti. Bu açıklamaların yankıları sürerken ABD'den başka bir bölgede tehlikeli bir hamle daha geldi.

Çin ve Tayvan arasında savaş çanları çalarken ABD'den başka bir bölgede daha krizi tırmandıracak bir hamle geldi.



Nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Ronald Reagan, tatbikat gerekçesi ile Güney Kore'nin Busan kentinde demirledi.



Ronald Reagan ile birlikte saldırı gücünden çok sayıda gemi de Güney Kore'deki deniz üssüne ulaştı.



Geminin ülkeye gelişi, ABD'nin bölgedeki 'stratejik varlığını' göstermesine yönelik şimdiye kadarki en büyük konuşlandırmayı işaret ediyor.



Önümüzdeki günlerde yapılacak askeri tatbikatlar ile ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye füze denemeleri konusunda yanıt vermesi beklenirken 2017'den bu yana ilk defa ABD'nin bölgeye uçak gemisi gönderdiği öğrenildi.



Kuzey Kore ABD'nin daha önceki tatbikatlarını düşmanca olarak nitelendirmişti.



Ronald Reagan'ın uçuş güvertesinden rapor veren Al Jazeera'dan Rob McBride, ortak tatbikatların belirtilen misyonunun 'bu müttefiklerin yenilenen Kuzey Kore tehditleri karşısında kararlılığını' göstermek olduğunu söyledi.



McBride, Tatbikatların ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'den gelen artan tehditlerine karşı ittifakı göstermenin bir yolu olduğunu ifade etti.



Son yıllarda ortak tatbikatların Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçmesi ve diplomasi masasının kurulması için azaltıldığını söyledi.



McBride, 'Açıkçası, bunu yapmadılar' diye ekledi.