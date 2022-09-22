Tele1'de skandal sözler! Enver Aysever 'Osmanlı torunu değilim' deyip sözde Ermeni soykırımını savundu

CHP tarafından fonlanan Tele1 kanalı sunucusu Enver Aysever, Osmanlı torunu değil, Cumhuriyet çocuğu olduğunu söyledi. Aysever açıklamasının devamında, 1915'te Ermenilere 'büyük zulüm' yapıldığını öne sürerek skandal ifadeler kullandı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan açıklamaları tartışılmaya devam ederken, CHP tarafından fonlanan Tele1'de de skandal ifadeler kullanıldı.Kanalda program yapan Enver Aysever Osmanlı torunu olmadığını ifade edip, 1915'te Ermenilere büyük zulüm yapıldığını öne sürdü.Sözde Ermeni soykırımını savunan Aysever, '1908'deki büyük devrimin ardından yeniden bir ricat oldu. Çok acı olaylardan bir tanesi 1915 yılında Ermenilere yapılan zulüm oldu. 6-7 Eylül olaylarını kabul etmeliyiz.' diye konuştu.