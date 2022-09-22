  • USD: 18,34 - 18,37
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ömer Çelik açıkladı! 'Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin nezdindeki girişimleri, sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla, Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor" dedi.

Ömer Çelik açıkladı! 'Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır'
Ekleme: 22.09.2022 - 21:31 Güncelleme: 22.09.2022 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
Ömer Çelik açıkladı! 'Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin barışa yönelik katkılarına dikkat çeken Çelik, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor' ifadelerini kullandı.

'BM ZİRVESİNDE TAKDİR GÖRDÜ'

Çelik, Türkiye'nin Karadeniz'de ve dünyada kilit bir aktör olduğunu belirterek, 'Türkiye, Tahıl Koridoru Anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı, kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü, Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'nde tüm ülkelerden takdir görmüştür. Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi'nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye'nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi' dedi.
Almanya’dan benzeri görülmemiş 'Rusya' propagandası! 'Putin’den nefret eden herkese...' .
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın resepsiyonuna katıldı!
Torba yasa sürüyor: Şirketlerden çalışanlara bin liraya kadar doğal gaz desteği
Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası Avrupa basınında geniş yer buldu
Yüzlerce konuşması incelenen Kılıçdaroğlu'nun bu yıl bir kez bile 'FETÖ' demediği ortaya çıktı!
BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.
Norveç Rusya ile vize anlaşmasını askıya aldı!
Ömer Çelik açıkladı! 'Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır'
İngiltere kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağı kaldırdı!
NATO'dan Çin'e 'Rusya üzerindeki etkini kullan' çağrısı...
İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor
İETT otobüsleri kaza yaptı: Yolcular durakta kaldı
Başkan Erdoğan’dan gazetecilere önemli açıklamalar
Biden yine tuhaf hareketleri ile gündemde: Sağa sola dönüp durdu
Soyer'den şaşırtan açıklama: İzmir’in derelerini bisiklet yolu yapacağız
Türk zırhlısından İngiltere'de gövde gösterisi: Yenilenen Ejder Yalçın 4x4 artık daha da güçlü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer iade edilecek
CHP’den önce Kürdistan şimdi de ‘eyalet’ skandalı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlığıyla duyuru yayınladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlığıyla duyuru yayınladı

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek