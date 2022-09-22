Biden yine tuhaf hareketleri ile gündemde: Sağa sola dönüp durdu

ABD Başkanı Joe Biden; boşukla tokalaşması, canlı yayında 15 saniye boyunca kilitlenmesi sonrası yine tuhaf hareketleri ile gündem oldu. Biden bu kez de Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından bir sağa bir sola dönüp durdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından sahnede yaptığı hareketler sosyal medyada alay konusu oldu. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı. Biden'ın konuşmasından sonra yaptığı yaptığı vucut hareketleri sosyal medyada alay konusu oldu.Biden'ın konuşması sonrasında kürsüden inerken yaptığı garip hareketler dikkat çekti. Biden'ın bu tavrı, daha önce de boşlukla tokalaştığı anları hatırlattı.