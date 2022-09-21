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Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!

Geçtiğimiz günlerde Osmanlı Devleti ve Sultan Vahdettin hakkında skandal ifadeler kullanan CHP'li Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu, görevden alındı. Ustaosmanoğlu, "Bu millet 9 Eylül’de Tunç Soyer’in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir" ifadelerini kullanmıştı. .

Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!
Ekleme: 21.09.2022 - 00:23 Güncelleme: 21.09.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın, Eyüps

ultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu'nu görevden aldığı öğrenildi. Ustaosmanoğlu, İzmir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın Osmanlı ve padişah Sultan Vahdettin'e yönelik sözlerini eleştirmişti.

Ustaosmanoğlu, görevden alınmasına ilişkin, 'Eyüpsultan İlçe Başkanlığı bayrağını kıymetli ağabeyim Mevlüt Karsavran'a teslim ettik. Hayırlara vesile olmasını dilerim.' ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!

USTAOSMANOĞLU: 'BU MİLLET BU ZİHNİYETİ DE DENİZE DÖKECEKTİR'

Ustaosmanoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından Tunç Soyer ve Tarık Balyalı'yı eleştirmiş ve 'Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir' demişti.

Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!

Ustaosmanoğlu paylaşımlarında şu ifadelere yer vermişti:

'Birkaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan, Osmanlı'nın şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden. Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan Tunç Soyer ve hesap sorması gereken öncelikle CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.'

'Sonrasında zaten bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Unutmayın!'

'İBB Meclisi Sultan Vahdettin'e hakaret etme yeri değildir. Osmanlının mirası bu topraklarda Osmanlıya hakaret edenlerin yeri yoktur. Bu hainleri çatısı altında barındıranlarda aynı ihanetin içerisindedir. Tarık Balyalı'ya bu milletten özür dile yada istifa et.'

Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!

'Biri ecdadıma sövdü mü yanar ta ciğerim... Tarihimize ve ecdadımıza saldırma cesaretini gösterenler karşısında dün susmamıştık, bugünde susmayız, susmayacağız.'

TUNÇ SOYER VE TARIK BALYALI NE DEMİŞTİ?

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer; İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Osmanlı'yı hedef aldı ve 'Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler' iddiasında bulundu. Soyer, konuşmasında Yunan'ın adını dahi anmadı.

Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'e hakaret etti ve 'Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir' iddiasında bulundu.

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