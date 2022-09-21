Putin'den dikkat çeken adım: Kısmi askeri seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan ettiğini açıkladı.Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar:Yalnızca yedekte bulunan ve silahlı kuvvetlerde görev yapan, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, silah altına alınacak.Askere çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel bir askeri harekat deneyimi dikkate alınarak, mutlaka ek askeri eğitimden geçecekler.RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDIRusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.