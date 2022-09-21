Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor.Bölgede Mehmetçik'in arama-tarama faaliyetleri de sürüyor.Bu kapsamda yapılan son aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait mühimmat bulundu VİDEOYapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlere kaçacak yer bırakmıyor. Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.' denildi.MSB, resmi sayfasından ele geçirilen mühümmatın listesini de yayınladı.15 adet AK-47 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 tanksavar silahı,1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,1 adet makinalı tabanca,1 adet HK-33 piyade tüfeği,1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,Çok sayıda bombaatar mühimmatı, 5,56 mm ve 7,62 mm çapında mühimmat,Sabit merkez telsiz,Termal kıyafetler,1 adet mesafe ölçer,Çok sayıda yaşam malzemesi.