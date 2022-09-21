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Hatay'da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı... Pompalı tüfekle hastaneyi bastı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, otomobil içindeki komuşuları baba ve oğlunu pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra yaralıların kaldırıldığı hastaneye tüfekle giderek yeniden saldırı girişiminde bulundu. Hastanedeki korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte kan donduran olayın detayları...

Ekleme: 21.09.2022 - 01:14 Güncelleme: 21.09.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı... Pompalı tüfekle hastaneyi bastı!Olay, 13 Eylül'de Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Zeki Koçin ile 15 yaşındaki oğlu T.M.K, iddiaya göre, iş yerinden çıkıp eve gitti.

Baba ile oğlu, otomobilden inmeye hazırlanırken, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu ileri sürülen komşusu T.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Hatay'da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı... Pompalı tüfekle hastaneyi bastı!

Saldırıda T.M.K, sağ bacağından yaralandı. Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu kez yürüyerek geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odaları kontrol ettikten sonra baba ile oğlunu buldu. T.A., tüfeğin tetiğine bastı ancak tutukluk yaptı.

Hatay'da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı... Pompalı tüfekle hastaneyi bastı!

Bu sırada servisteki 1'i sivil 2 polis memuru, tabancalarını çıkarıp mühadele etti. Polisler, T.A.'dan tüfeğini bırakmasını istedi. T.A. ise boynuna tüfeği yaslayıp, kendisini öldürmekle tehdit etti.

Polisler, müdahale sonucu tüfeği ele geçirip, T.A.'yı da gözaltına aldı. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansırken, hasta yakınları ise panik yaşadı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı... Pompalı tüfekle hastaneyi bastı!

'NASIL RAPOR ALDIĞINI BİLEMİYORUM'

Oğlunun tedavisinin ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Zeki Koçin, 'Oğlumla birlikte araçtan inerken silahla saldırdı. Araçla olay yerinden kaçarken 5-6 el ateş açtı. Aracın camları kırıldı, bu esnada canımızı kurtarmaya çalışırken oğlum yaralandığını söyledi. Ben de yaralandığımı sandım, hiçbir şey düşünmeden polise haber verdim. Hastaneye gittik orada polisler varken içeri daldı. Elinde otomatik tüfekle odalara bakıp, bizi buldu.' dedi.

Silahın tutukluluk yaptığını söyleyen Koçin, 'Oğluma müdahale edilirken herkese ateş açtı, silah patlamadı. Akli dengesi nasıl yok, nasıl rapor verildi bilemiyorum. Hala şaşırmış haldeyim. Her şey görüntüde var. Psikolojimiz bozuldu. Oğlum okula gitmek istemiyor' ifadelerini kullandı.

Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında çıkan görüntülerde yaşanan panik gözler önüne serildi...

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