Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti

Fed faiz kararı bugün açıklanıyor. Eylül 2022 Fed toplantısı sonrası tüm dünyanın gözü kulağı ABD'de olacak. Altın, döviz ve borsaları yakından ilgilendirmesi nedeniyle Fed faiz kararı beklentisi en çok merak edilenler arasına girerken milyonlarca kişi 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Fed toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?' sorularına yanıt arıyor. Tüm sert faiz artırımları ve sıkı para politikası adımlarına rağmen ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Öte yandan Fed'in şahin adımlarının küresel tedarik sorunlarının yaşandığı döneme denk gelmesi küresel ekonomi üzerinde 'Resesyon' risklerini güçlendiriyor.

.2 gün süren Eylül ayı Fed toplantısı bugün sonuçlanıyor. Fed faiz kararı beklentisi için ekonomistlerden kafa karıştıran yorumlar geliyor. Bu durum piyasalarda 'Bekle gör' hareketini beraberinde getirirken, altın, döviz kurları başta olmak üzere küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor. Fed kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından dikkatle takip edilecek.



Fed faiz beklentisi ne oldu?

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Fed kararı ve açıklaması öncesi piyasalarda son durum

Fed toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber madde madde Fed faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...



TEMMUZ 2022 FED FAİZ KARARI 75 BAZ PUAN OLDU



ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayında 75 baz puan faiz artışı yaptı. Haziran ayında da 75 baz puan artış yapan dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.



Fed bundan önceki 2 toplantısında da 50 ve 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı. Son 2 toplantıda yapılan 150 baz puanlık artış sonrası Fed'in faiz aralığı 2,25-2,50 olarak güncellendi.



1980'LERİN BAŞINDAN BU YANA YAPILAN EN SERT FAİZ ARTIRIMLARI



Bu 150 baz puanlık faiz artırımı 1980'lerin başından bu yana yapılan en sıkı para politikası adımları olarak dikkat çekti. Faiz kararı oybirliği ile alındı. Faiz karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlandı.



FED'E RAĞMEN ENFLASYON HIZ KESMİYOR



Fed'in para politikasında belirleyici olacak ABD enflasyon verisi açıklandı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüm sıkı para politikası ve faiz artırımlarına rağmen enflasyon Ağustos ayında hız kesmedi.





ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI



Enflasyon Ağustos ayında ABD'de yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 7,9-8 civarında gerçekleşeceği yönündeydi.



TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ FAİZ ARTIRIMLARI YÖNÜNDE FED'İN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR



ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi de Fed'in faiz artırımları yönünde elini güçlendiren bir diğer etmen oldu.



DÖVİZ KURLARI FED FAİZ KARARI ÖNCESİ NE KADAR OLDU?



Güne 18,3134 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 18,3203, en düşük ise 18,3024 TL seviyesini gördü.



Güne 18,2549 TL seviyesinden başlayan Euro/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Euro/TL gün içi en yüksek 18,3101, en düşük ise 18,1148 TL seviyesini gördü.



ALTIN FİYATLARI YÖN ARIYOR



Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise yatay pozitif görünüm izliyor. Güne 980,45 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 987,39 TL en düşük ise 978,15 TL seviyesini gördü.



SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti

Temmuz 2022 Fed toplantısı sonrası Fed Başkanı Powell'ın şu ifadeleri dikkat çekmişti:





"GELECEK TOPLANTIDA YİNE BÜYÜK BİR FAİZ ARTIŞI YAPABİLİRİZ"



Gelecek dönemde faiz kararları için verilerin takip edileceğini ifade eden Powell, "Ben ve meslektaşlarım enflasyonu aşağı getirmeye kararlıyız ve bunu yapıyoruz. Faiz artırım hızı ekonomik görünüme ve gelecek toplantıya kadar gelecek verilere bağlı olacak. Eğer uygun olur ise gelecek toplantıda da alışılmadık derecede büyük bir başka faiz artırımı olabilir."



EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLDU?



ABD enflasyon verisi öncesi ekonomistler 75-100 baz puan faiz artışı arasında karışık söylemlerde bulundu. ABD'de açıklanan beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi 50 baz puan faiz artışı ihtimalini ortadan kaldırırken 75 baz puan, hatta 100 baz puan faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.



Fed'in önceki adımları dikkate alındığında piyasaya, 'Enflasyondaki yükseliş hız kesmezse daha agresif adımlar atabiliriz' mesajı verildiği öne çıkıyor.



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Eylül 2022 Fed faiz kararı bugün TSI ile 21:00'de açıklanacak. Fed kararı sonrası Jerome Powell, 30 dakika sonra kameraların karşısına geçerek, gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verecek.



FED İÇİN 2022 YILININ EN KRİTİK HAFTASI OLABİLİR: RESESYON MU ENFLASYON MU?



Fed enflasyonu baskılamak için önce varlık alımlarını sonlandırdı. Ardından 25, 50, 75 ve 75 baz puan olmak üzere kademe kademe sertleşen 4 faiz artırımına gitti. Ancak enflasyondaki yükseliş hız kaybetmedi. Resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak.



Ekonomistler Fed'in giderek sertleşen faiz adımlarını zaten yavaşlayan ABD ekonomi için resesyon riskini artıran başlıca unsur olarak açıkladı.



Yatırım maliyetlerini artıran faiz artırımları için kısa vadede enflasyonu aşağı yönlü baskılasa da arzı düşürerek tedarik krizlerini derinleştirebileceği yorumları dikkat çekiyor.