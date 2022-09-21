Diyarbakır'da, 3 ay önce Türkiye'nin farklı şehirlerinde hedef olarak belirledikleri restoranları ve otelleri arayıp, sözde turizm şirketleri adına iletişim kuran, büyük kafilelere rezervasyon yaptırarak kendilerinin belirlediği firmaların ürünlerinin alınmasını isteyip yönlendiren ve ücreti peşin verilen malları teslim etmeyerek haksız kazanç sağlayan suç örgütüne tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlatıldı.DHA'nın haberine göre; teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli İzmir ve İstanbul'da ‘Alo Tatil' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı.Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘Alo Tatil' operasyonu: 13 gözaltı VİDEOÖrgütün elebaşları N.S., M.Ç. ve O.A.'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler, sorguya alındı.Örgüt lideri N.S.'nin, 80 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 2 yıldır arandığı öğrenildi.