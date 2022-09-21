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Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt! O Biden, Ben de Erdoğan!

Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin 'Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna çok net bir yanıt verdi...

Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt! O Biden, Ben de Erdoğan!
Ekleme: 21.09.2022 - 01:02 Güncelleme: 21.09.2022 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt! O Biden, Ben de Erdoğan!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New-York kentinde yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Zirve kapsamında bulunduğu ABD'de Başkan Erdoğan'ın Reuters muhabirine verdiği bir yanıt ise dikkat çekti...

Reuters muhabirinin 'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna 'Resepsiyonuna katılacağım' diyerek cevap veren Başkan Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise 'Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım' diye cevap verdi.

Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt! O Biden, Ben de Erdoğan!
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