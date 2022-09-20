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Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!

Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Kral olan Charles, halkla etkileşime geçtikçe tartışmalı hareketlere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Galler’de halkı selamladığı sırada enerji fiyatları nedeniyle eleştirilen Kral Charles, bu kez de siyahi bir vatandaşa uyguladığı ayrımcılıkla büyük tepki topladı.

Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!
Ekleme: 20.09.2022 - 16:32 Güncelleme: 20.09.2022 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!
İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral III. Charles, hal ve hareketleriyle konuşulmaya devam ediyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen 73 yaşındaki Kral III. Charles, ilk günden bu yana verdiği tepkilerle manşetleri süslüyor.

Kral Charles ilk olarak tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

SİNİRLİ HALLERİ BİTMEK BİTMİYOR

Hemen ardından Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'n yaptığı ziyarette, ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini atmıştı. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." demişti.

Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görülmüş ve kızgın hallerine anlam verilememişti.

Galler'in başkenti Cardiff'e Kral olarak yaptığı ilk ziyarette ise bir kişi tarafından protesto edilmişti.

PROTESTO EDİLDİ

Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden vatandaş, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" sözlerini kullanmıştı.

Kral Charles, vatandaşın protestosunun ardından bulunduğu yerden adeta kaçarak uzaklaşmıştı.

SİYAHİ ADAMIN ELİNİ SIKMADI

Yeni Kral'ın tartışılan anlarına bir yenisi daha eklendi. CNN International kameralarına yansıyan bir görüntüde Charles'ın siyahi bir adamla el sıkışmaktan kaçındığı anlar kayda girdi.

Londra'da çekilen o anlarda Charles, kendisinin elini sıkmak için toplanan kalabalıkta sırayla herkesin elini sıkıyor.

El sıkma sırası siyahi vatandaşa geldiğinde ise arkasına bakan Charles, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi el sıkışma törenine beyaz bir vatandaşla kaldığı yerden devam ediyor.

İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video

Charles'ın açık bir şekilde el sıkışmaktan kaçındığı o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Irkçılıkla suçlanan yeni Kral'dan olaya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

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