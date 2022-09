İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bugün muhalefet lidersiniz, yarın bu ülkenin başındasınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi temel atma törenine katıldı.İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Siz bugün ana muhalefet lidersiniz yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın muhalefet olacak' dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu2nun bu sözleri 'İmamoğlu numara mı yapıyor yoksa Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabullendi mi?' sorusunu akıllara getirdi.'Hep birlikte kol kola burada bu okulu açmamızın ne mahsuru var. Siz bugün ana muhalefet lidersiniz yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın muhalefet olacak. Ben İstanbul'da Belediye Başkanlığı dönemimde hep şu özlemi çektim 5 yıl boyunca bir büyükşehir belediye başkanını makamımda görmediğim için ‘ben de belediye başkanı olayım bakın size ne kadar çok gelmeyeceğim' demedim. ‘O kadar çok geleceğim ki sizi utandıracağım' dedim.Kaldı ki bu ülkenin her siyasi partisi, iktidarından muhalefetine ülkesi için çalışmıyor mu? Bu okul CHP'nin okulu mu? Değil. Milletimizin okulu. Ne mutlu bize ki Elazığ'a böyle bir hizmeti yapıyoruz.'Gençlere yönelik siyasi iktidarın tutumuna dikkat çeken İmamoğlu, 'Ülkemizin her gencinin geleceği parlak. Çok zeki bir genç kitlemiz var. Yeter ki bu ülkenin makam ve mevki sahipleri gençlerin umutlarını yükseltsinler, tam tersini yapmasınlar, bu gençleri kutuplaştırmasınlar, siyasi ikballeriyle bu gençleri aldatıcı bir dile maruz bırakmasınlar. Eminim ki gerisini bu ülkenin gençleri halleder. İş isteriz, aş isteriz demiyorlar; adalet isteriz diyorlar. Gençlerimiz kardeşçe yaşamanın kıymetini biliyorlar. Hiç önyargıları yok' ifadelerini kullandı.İmamoğlu, festivallere gelen kurallara ilişkin de konuşarak 'Her ne kadar o festivaller şunlar bunlar engellense de onlar eğlenmeyi de bir arada olmayı da iyi biliyorlar. Şunu ifade edeyim en önemlisi; genel başkanım hiç önyargıları yok. Kim nereli, hangi etnik kökenden vs. bu milletin parçası olduklarında, karşısında kendini dinleyen bir insanı gördüğünde gençlerin büyük bir çoğunluğu, sıfır önyargıyla sizin o tariflediğiniz ikinci yüz yıla çok hazırlar' dedi.'Ben her yerden şu daveti yaptım; İstanbul'un kapısı her siyasi partili belediye başkanına açık. Ne yazık ki ilk başta bize randevu veren belediye başkanları sonradan vermemeye başladı. İnanın bazı taleplerini gizli de olsa yaptırıyorum. Çünkü onlara bir zarar gelmesin istiyorum. Ne gerek var.Bazı şeyleri anlamak için illa büyük acıları yaşamaya gerek yok. Bütün arkadaşlarımızın gösterdiği emeğe, bürokraside katkı sunan herkese, izin veren bakanlığa, İBB Meclisi'ndeki bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bu okulun gençlerimize umut, geleceğimize ışık olmasını diliyorum'