Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği
Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde yangın çıktı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın Etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.
ÖĞRENCİLER YEMEK YİYORDU
Alevlerin öğrencilerin yemek yediği sırada binayı sardığı belirtildi. Kampüs içindeki yangına ekipler müdahale ediyor.
YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.