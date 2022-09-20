Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın Etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.Alevlerin öğrencilerin yemek yediği sırada binayı sardığı belirtildi. Kampüs içindeki yangına ekipler müdahale ediyor.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.