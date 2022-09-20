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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde yangın çıktı.

Ekleme: 20.09.2022 - 14:20 Güncelleme: 20.09.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın Etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

ÖĞRENCİLER YEMEK YİYORDU

Alevlerin öğrencilerin yemek yediği sırada binayı sardığı belirtildi. Kampüs içindeki yangına ekipler müdahale ediyor.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın paniği
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