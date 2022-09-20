  • USD: 18,28 - 18,31
  • EURO: 18,30 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde 1 kişiye 3 müdürlük

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Kırşehir Belediyesinde 3 şubeye 1 müdürün atamasına tepki göstererek, "Liyakat üzerine söz vermiştiniz, liyakatsizlik örneği gösterdiniz" dedi.

CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde 1 kişiye 3 müdürlük
Ekleme: 20.09.2022 - 15:34 Güncelleme: 20.09.2022 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde 1 kişiye 3 müdürlük
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Gülay Baltalık, 39 yıl sonra Kırşehir'i halkın CHP'li ittifak belediyesine verdiğini ve 3 yılda liyakatsizlikten başka da bir becerilerinin olmadığını söyledi.

İl Başkanı Gülay Baltalık, '31 Mart seçimlerinin kampanya döneminde belediye yöneticileri halka bir konuda söz verdi. Liyakatsizlik, usulsüz ihaleler, bankamatik memurlarını yargıya taşıyıp mecburi hizmetler dışında da bir şey yapmayın.' dedi.

'1 müdür 3 müdürlüğü görevini yürütüyor'
Kırşehir Belediyesi'nde görevli bir müdürün aynı zamanda 3 müdürlüğe de vekil olarak baktığını aktaran Baltalık, '3 yılda neler yaptınız? Hangi müdürünüz kaç müdür vekilliği aldı? Başkan yardımcılarınızdan kaç tanesi Kırşehir Gıda adlı firmadan ek ücret alıyor? Bunları Kırşehir halkı merak ediyor.' diye konuştu.

CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde 1 kişiye 3 müdürlük

'İyi Partili başkanın eşi özel kalemden memur yapılmış'
CHP'li ittifak ortağı İyi Partili bir başkanın eşinin özel kalem müdürlüğünden işe alındığını belirterek liyakatini soran Baltalık, 'İttifak ortağınız İyi Partili hangi başkanın eşini özel kalemden işe aldınız? Özel kalem müdürlüğünden işe aldığınız bu kadını Kırşehirliler hiç bu görevde gördü mü? Siz, seçim döneminde geçmişin hatalarına düşülmeyeceği vaadinde bulunmuştunuz. Liyakatli bir sistem üzerine geldiğinizi söylediniz. Halk, liyakatsizlikten başka hiçbir şey görmüyor. İlçe belediyelerinizdeki bankamatik memurlarının konusuna girmiyorum dahi. Zaman sizler için daralıyor.' ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre, Kırşehir Belediyesinde görev yapan biri İyi Partili, diğeri CHP'li ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi, başkan yardımcıları Kırşehir Gıda Adlı firmada şirket personeli de olarak gözükürken, Yazı İşleri Müdürü Ceyhan Yıldız aynı zaman da Bilgi İşlem Müdürlüğü Müdür Vekili, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Müdür Vekili görevlerini de yürütüyor.


Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü: Umut ve mucize
Kılıçdaroğlu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu hedef aldı: Bunları yapan hakim değil çetedir
İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
HDP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın olası adaylığına yönelik: Kabul görmez
Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!
EPDK'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama!
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Hava durumu için dua ediyorum
CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde 1 kişiye 3 müdürlük
Donetsk, Luhanks ve Herson'da referandum kararı! Rusya'ya katılmak için harekete geçtiler
Putin Rus gübresinin Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki gösterdi
Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapan İBB 'Yeni ağaçlar dikilecek' sözünü 6 ay geçmesine rağmen tutmadı
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bugün muhalefet lidersiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
LGBT'li sapkınlar İslam'ı alet ettiler! Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed İstanbul'da Brand Week'te konuşma yapacak
AYM'den den HDP'ye kapatma davasıyla ilgili flaş karar: Reddi hakim talebi reddedildi
Fatih’te iki polisin vurulduğu olayla ilgili flaş gelişme
6’lı masada bakanlık pazarlığının ardından milletvekili pazarlığı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlılara bakanlık vaadi
Batı’dan Rusya’ya büyük misilleme! Demir perdeyi çektiler
Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü