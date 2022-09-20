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Beyaz Gazete
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CHP'li İBB'den skandal hizmet sözleşmesi!

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB şirketi AĞAÇ A.Ş 25 gün önce Ankara'da kurulan bir şirketi apar topar davet ederek 3 Milyon TL'lik Ayakkabı Alım Sözleşmesi imzaladı.

CHP'li İBB'den skandal hizmet sözleşmesi!
Ekleme: 20.09.2022 - 23:17 Güncelleme: 20.09.2022 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'den skandal hizmet sözleşmesi!
Cengiz Alçayır'ın haberine göre, CHP'li Imamoğlu yönetimindeki İBB şirketi AĞAÇ A.Ş. masa sandalyesi dahi olmayan, telefonu, web sitesi, adı ve adresi bulunmayan, internet ortamında bir SANAL OFİS'te kurulmuş 25 günlük şirketi alelacele çağırıp 3 Milyon TL'lik sözleşme imzaladı.

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın İYİ PARTİ'li bir yöneticinin eşi olması da oldukça ses getirmişti.

Şirket Merkezi'nin bulunduğu Ankara'daki Koç Kuleleri ise genelde SANAL OFİS üzerinden hizmet veriyor.
CHP'li İBB'den skandal hizmet sözleşmesi!
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