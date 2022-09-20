CHP'li İBB'den skandal hizmet sözleşmesi!

Cengiz Alçayır'ın haberine göre, CHP'li Imamoğlu yönetimindeki İBB şirketi AĞAÇ A.Ş. masa sandalyesi dahi olmayan, telefonu, web sitesi, adı ve adresi bulunmayan, internet ortamında bir SANAL OFİS'te kurulmuş 25 günlük şirketi alelacele çağırıp 3 Milyon TL'lik sözleşme imzaladı.CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın İYİ PARTİ'li bir yöneticinin eşi olması da oldukça ses getirmişti.Şirket Merkezi'nin bulunduğu Ankara'daki Koç Kuleleri ise genelde SANAL OFİS üzerinden hizmet veriyor.