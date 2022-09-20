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Avrupa'nın kabusu enerji! Kesintiler yolda

Avrupa’da yaşanan enerji krizi nedeniyle elektrik kesintileri bekleniyor. Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu Başkanı Wargon, kışın soğuk geçmesi halinde, hanelerde elektrik kesintilerinin olabileceğini söyledi

Avrupa'nın kabusu enerji! Kesintiler yolda
Ekleme: 20.09.2022 - 09:05 Güncelleme: 20.09.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın kabusu enerji! Kesintiler yolda
Enerji krizi derinleşen Avrupa'da hükümetler hem tasarruf önlemleriyle gaz arzındaki azalmayı dengelemeye hem de artan faturalar karşısında vatandaşın tepkisini dindirmeye çalışıyor. Ancak bu kadar önleme rağmen Avrupalıları zor bir kışın beklediğini Fransa'nın resmi kurumları ilk ağızdan açıkladı.

SOĞUK ELİMİZDE DEĞİL
Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu Başkanı Emmanuelle Wargon, "Bu kış gerçekten soğuk geçerse ve (ana enerji sağlayıcısı) EDF nükleer reaktörlerin yeniden çalışmasında gecikme yaşarsa, istisnai önlemler alacağız. Elektrik söz konusu olduğunda en zor durumlarda, hanelerde kesintiye gidilmesi ihtimali var.

Birkaç saatlik, bir belediye ya da mahalleyi kapsayan küçük çaplı, önceden haber verilmiş kesintiler olabilir" dedi. FranceInfo'ya ülkedeki elektrik ve gaz sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulunan Wargon, Fransa'da bazı şartların kış mevsiminin sorunsuz geçip geçmeyeceğini belirleyeceğini söyledi.

Wargon, tasarruf yapma, bakımdaki nükleer reaktörleri devreye sokma gibi şartların kendilerine bağlı olduğunu ancak olumsuz hava koşullarının ellerinde olmayan bir durum olduğunu kaydetti. Wargon, gaz ve elektrik yetersizliği durumunda gazda olmasa da elektrikte kısmi kesintilere gideceklerini ifade etti.

Wargon, elektronik aletleri geceleri çalıştırmak, yemek pişirirken tencerelerin kapağını kapalı tutmak, ısıtıcıları yoğun saatler dışında kullanmak gibi tasarruf tedbirleri önerisi yaparak gelecek günlerde elektrik kullanma tarifelerini yeniden gözden geçireceklerini ekledi.

ALMANYA'DA HEM RESESYON HEM ÇİFT HANE ENFLASYON

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu.

Bundesbank'ın eylül ayı raporunda, ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkat çekilerek "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik, sadece gaz ve elektrik yoğun sektör ve ihracat işlerini, yatırımlarını değil, buna bağlı özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir" denildi.

DOĞALGAZ FATURALARI YÜZDE 80 ARTACAK

1 Ekim'de İngiltere'de doğalgaz faturaları yüzde 80 artacak. Hane halkının enerji faturalarının yılda ortalama 1.971 sterlinden 3. 549 sterline yükseleceği belirtiliyor.

Ülkedeki insanların üçte biri için bu, yoksulluk sınırının altına düşmek anlamına geliyor. İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'un planı, enerji faturalarını sınırlamak ve aradaki farkı enerji şirketlerine ödemek, ancak bu planın 100 milyar sterlinden fazlaya mal olabileceği öngörülüyor.
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