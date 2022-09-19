  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aytek son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ekleme: 19.09.2022 - 12:14 Güncelleme: 19.09.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aytek son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi.

Şehit İsmet Aytek için saat 11.00'de cenaze namazı düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Çok sayıda siyasi katıldı
Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Gözyaşları sel oldu
Törende gözyaşları sel oldu.

İHA'nın aktardığına göre Şehit Ulaş. Sözleşmeli Er İsmet Aybek, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Oğuzeli ilçesindeki aile kabristanına defin edildi.
Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darbetmişti! O saldırgan için istenilen ceza belli oldu
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir
Fatih'te 1 polis, 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu
Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı
ABD ne yapmak istiyor? Bir bölgede daha gerilimi tırmandıracak sözler: 'Savaş halinde savunuruz!'
Bülent Arınç'ın oğlundan Vahdettin çıkışı! Ecdad düşmanlarıyla aynı safta durdu
Şehidin intikamı alındı! 17 terörist etkisiz...
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek
Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli mesajlar: PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde iş birliği bekliyoruz!
Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı
Dedeağaç'la ilgili flaş iddia; ABD muharip gemileri geliyor!
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız!
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama
Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kayseri'de 'Aday belli, karar net' mitinginde konuşuyor
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi