Bakan Kurum'ndan TOKİ sosyal konut açıklaması! Başvurularda yeni rekor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250" dedi.



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