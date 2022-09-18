Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Depremin ardından ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu, Tayvan'ın güneyinde 7.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.İHA'nın haberine göre yetkililer depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.Öte yandan ada yetkilileri, Tayvan'ın güneyinde bulunan az nüfuslu bölgede yaşanan depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı.Depremin ardından ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.