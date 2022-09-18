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Beyaz Gazete
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Gebze'de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından 2 şüphelinin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 2 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekleme: 18.09.2022 - 23:19 Güncelleme: 18.09.2022 - 23:21 / Editör: Ozge Selin
Gebze'de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Olay, Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 2 şüphelinin evinde arama yaptı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 2 kilo 120 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, tabanca, 13 tabanca fişeği, 137 bin 665 TL, 100 euro ve 8 dolar nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
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