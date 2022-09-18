3 terörist abluka alındı! 2'si etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah yaptığı açıklamada 3 teröristin biri canlı olmak üzere ele geçirildiğini duyurdu. Soylu "Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi" dedi.