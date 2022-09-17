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HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar

Şırnak Valiliği'nce kentte 15 gün boyunca toplantı ve yürüyüş yasağına rağmen bir araya gelen HDP öncülüğündeki grup, orman kesimlerini protesto etmek amacıyla Cudi Dağı'na yürümek istedi. Grup, polis müdahalesinin ardından bölgeden ayrıldı.

HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar
Ekleme: 17.09.2022 - 21:05 Güncelleme: 17.09.2022 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar
Şırnak Valiliği, kent genelinde izinli faaliyetler dışında yapılması planlanan gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

Buna rağmen orman kesimlerini protesto etmek amacıyla Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin çağrısıyla Cudi Dağı'na yürümek için Şırnak'ın merkez İkizce köyü bölgesinde toplandı.

HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar

Aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP milletvekilleri Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Feleknas Uca, Dersim Dağ'ın da bulunduğu çok sayıda kişiye jandarma ve polis tarafından uyarı yapıldı.

HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar

Tüm uyarılara rağmen Cudi Dağı'na yürümek isteyen gruba polis, biber gazı ve TOMA'lar ile müdahalede bulundu.

HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar

Yaklaşık 15 dakikalık müdahale sonrasında yapılan görüşmeler sonucunda kalabalık araçlarla bölgeden ayrıldı.


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