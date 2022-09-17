Genelkurmay Başkanı Güler, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı için bulunduğu Estonya'da Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. NATO ile ilgili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.