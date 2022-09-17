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Bakan Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e İzmir cevabı: Yönetemediğiniz şehirlerin sorunlarını çözün

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisini "İzmirliler senin alnını karışlayacak. Sen İzmir’de muhtar olamazsın" sözleriyle hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel. Millete parmak sallamayı bırakın. Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün." dedi.

Ekleme: 17.09.2022 - 12:32 Güncelleme: 17.09.2022 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz gün partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u hedef aldı.

"İZMİRLİLER SENİN ALNINI KARIŞLAYACAK"
Özel, “Murat Kurum çıkmış geçen gün 'İzmir işgal altındadır' dedi. Hadsiz. İzmir’in iradesine bu lafı söyleyemezsin, İzmirliler senin alnını karışlayacak. Cesaretin varsa gel, seçime gir. Binali Yıldırım çok iyi bilir. Gel, çık İzmir’de, Büyükşehir’e mi, ilçeye mi aday olursun, hodri meydan. Mahalleden muhtar adayı ol. Senin karşına çıkacak aday alnını karışlayacak. Sen İzmir’de muhtar olamazsın" ifadelerini kullandı.

"MİLLETE PARMAK SALLAMAYI BIRAKIN"
Özel'in tepki çeken çıkışının ardından Bakan Kurum'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel!

Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin,25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün!"


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