AK Parti'li Dağ'dan 2023 mesajı... 'Açık ara farkla birinci parti olacağız'

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve milletvekillerinin katılımı ile 'AK İcraatlar İzmir' konulu serginin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Dağ, AK Parti teşkilatının her kademesinden gelen partililere seslenerek yapılan icraatlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. AK Parti iktidarının yaptığı icraatları hem il binasında hem tüm ilçelere sergilerle anlatacaklarını ifade eden Dağ, iktidar olarak hizmet yapmak durumunda olduklarını dile getirip, 'Ama bizimle aynı imkana sahip olanların hatta daha iyi imkanı olanların hizmet etmedikleri bir ortamda hizmet edenin öne çıkması, takdir edilmesi önemlidir. Bunu zaman zaman anlatmakta fayda var' dedi. Hizmet ederken birtakım engellerle de karşılaştıklarını öne süren Dağ, kaynakları sadece hizmete ayırabilme durumunda Türkiye'nin çok daha iyi yerlere gelebileceğini vurguladı.'BİREYSEL VE KOLEKTİF TALEPLERİ DE DEĞERLENDİRDİK'İzmir'de hayata geçirilen projelerden örnekler veren Dağ, 'İzmir'in her ilçesinde onlarca okul inşa ettik. Her ilçede duble yollar yapıldı. Karayolları ağı dışında şehir içi ulaşım belediyede olmasına rağmen bunu kendimiz yapma noktasında harekete geçtik. Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Belkahve Tüneli bu dönemde hayata geçirildi. İZBAN birlikte çalışmanın en güzel göstergesidir. İZBAN'ı sadece kendilerine mal etme noktasında olmasınlar. Biz bu dönemde engellerle karşılaştık. Ama bu dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri hükümetten ne talep ettiyse, makul çerçevede ise yerine getirilmiştir. İlçe belediyeleri çıkıp 'şu yapılmadı' diyemez. Böyle bir husus varsa ancak makuliyet noktası olmayan bir iştir. Somut örnek vereyim; Buca Metrosu'nun cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmasını istediler. Uluslararası krediden daha uygun kredi imkanı bulduk. 'Yeşillik Caddesi'nde yeraltında battı çıktılar yapacağız' dediler. Hızlı bir şekilde çözdük. Özkanlar Pazar Yeri'ni kendileri kapattı. Bölgenin pazar yeriydi. Türkiye'de örneği olmayacak şekilde otoyolun altını pazar yeri olarak kullanılması için tahsis ettik. Buca Cezaevi kangren olmuş bir konuydu. Bireysel ve kolektif talepleri de değerlendirdik. 'Karşıyaka Stadı'nı ilçe ve büyükşehir belediyeleri bize tahsis edin' dediler ettik. Bugüne kadar yaptık. Bundan sonra 1,5 yıllık sürede iznini çıkardığımız işlerin üzerine çalışma yapsalar bu sürede ancak bir kısmını bitirebilirler. Onların hazırlığı hala yeterli düzeyde değil' dedi.'İZMİR'E 112 MİLYAR 65 MİLYON LİRALIK YATIRIM'AK Parti iktidarı olarak 20 senelik süre zarfında İzmir'e toplam 112 milyar 65 milyon liralık kamu yatırımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Dağ, bunun 2.3 milyarını eğitim, 2.16 milyarını sağlık, 4.09 milyarını gençlik spor, 29 milyarını ulaştırma, 24 milyarını aile sosyal politikalar, 21 milyarını çevre şehircilik, 3 milyarını sanayi, 1 milyarını adalet, 298 milyonunu kültür turizm, 12.4 milyarını tarım orman ve 11.9 milyarını enerji yatırımı alanlarında hayata geçirdiklerini kaydetti. Dağ, 12 yıldır vekillik görevini sürdürdüğünü söyleyerek, somut icraatları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin her yerinde partisinin imzasını görebildiğini anlatan Dağ, şöyle devam etti:'Dün İstanbul'da CHP Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir mazot verememe töreni yaptılar. Bir iş yapalım derken sadece organizasyonu bile beceremeyen, rezil olan, icraat konusunda bile rezil olan bir siyasi parti genel başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bir tarafta Şangay İş Birliği Örgütü ile toplantı yapıp bugün ülkenin tamamına hizmet götüren bir lider, diğer tarafta mazot törenini dahi beceremeyen bir siyasi parti var. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Bizim yarışımız kendimizle, kendi içimizle. Bir sonraki işimizi karşılaştırırken muhalefetin durumuyla değil kendimizle karşılaştırıyoruz' ifadelerini kullandı.