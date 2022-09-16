SON DAKİKA! Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika Haberi: AFAD'ın açıklamasına göre, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Depremin Bingöl ve Tunceli'den de hissedildiği bildirildi.VALİ MEMİŞ: OLUMSUZ İHBAR YOKA Haber'e açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bildirilmediğini söyledi.