İşte CHP'nin liyakat anlayışı! Bir kişiye tam 3 müdürlük!
CHP'li belediyelerdeki haksız işten çıkarmalar ve liyakatsız kadroların göreve getirilmesi kamuoyunun gündeminde her daim yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürü olan Sinan Gündüz'ün aynı zamanda hem Kalite ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürü hem de Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü olarak görev yaptığı görüldü.
CHP'li belediyelerdeki liyakatsızlığı ve partili kayırmacılığını gözler önüne seren bir skandal daha ortaya çıktı. İBB'de çalışan bir kişiye tam 3 müdürlük verildiği sosyal medyaya yansıdı, büyük tepki çekti.
'İBB'DE BİR KİŞİYE KAÇ MÜDÜRLÜK DÜŞÜYOR?'
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, 'CHP'li İBB Başkanına soruyorum; Sayın İmamoğlu, İBB'de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?' diyerek duruma tepki gösterdi.
İBB'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinan Gündüz'ün Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu dönemde 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde göreve başladığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunduğu da belirtildi.