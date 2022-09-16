İşte CHP'nin liyakat anlayışı! Bir kişiye tam 3 müdürlük!

CHP'li belediyelerdeki haksız işten çıkarmalar ve liyakatsız kadroların göreve getirilmesi kamuoyunun gündeminde her daim yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürü olan Sinan Gündüz'ün aynı zamanda hem Kalite ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürü hem de Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü olarak görev yaptığı görüldü.