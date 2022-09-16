Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Piyasa fiyatının altında yüzde 40 sübvansiyonla satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak. Konut arsalarıyla ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı örnek ödeme planlarını oluşturdu.İKİ TİP ARSA VARArsa projesi iki tipten oluşuyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buradaki konut büyüklükleri 105 ila 150 metrekare arasında değişecek. Fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayan arsalara vatandaşlar sözleşme imzalandıktan sonra iki yıl içinde evleriniBakanlık ile TOKİ, vatandaşa teknik ve proje desteği de sağlayacak. Diğer arsalar ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak bu arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla vatandaşa sunulacak. Arsa için başvurular 10 Ekim'de başlayacak, 7 Kasım'da sona erecek.Bakanlık konut arsalarıyla ilgili örnek ödeme planlarını belirledi. Örneğin, Ankara-Gölbaşı'nda 350 metrekarelik müstakil arsa 280 bin TL'den satılacak. 28 bin TL peşinat ödeyecek vatandaşlar, 2.334 TL aylık taksitlerle arsalarına sahip olacak. 500 metrekarelik müstakil arsanın satış bedeli ise 400 bin TL. 40 bin lira peşinat ödeyecek vatandaşlar, 3.333 TL taksitle arsa alabilecek.150 metrekarelik müşterek arsa ise 157 bin 500 TL'den satılacak. Aylık 1.312 TL taksitle vatandaşa sunulacak. Diyarbakır- Karapınar'da 350 metrekarelik müstakil bir arsa 315 bin TL, 2.625 TL taksitle vatandaşa satılacak. Van-Edremit'te de 350 metrekarelik müstakil konut yapımına uygun arsalar 192 bin 500 TL'den satışa sunuluyor. Bu arsalara 1.604 TL aylık taksitlerle sahip olunabilecek. 150 metrekarelik arsaları ise 937.5 TL aylık taksitlerle vatandaş alabilecek.T.C. vatandaşı olan, yoksul ve dar gelirli aileler arsa projesine de başvurabilir. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olması gerekiyor. Arsa için başvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi.