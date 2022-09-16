CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Mazot dağıtım töreninde mazot veremediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı mazot dağıtım töreninde traktöre mazot verilemedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, sorunun çözülememesi dolayısıyla mazot dağıtımını yapamadı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, mazot dağıtımında yaşanan sorunun ardından buğday dağıtımına da katılmadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde katıldığı mazot ve buğday dağıtım törenine getirilen traktöre teknik arıza nedeniyle mazot verilemediİBB tankerince mazot aktarımı yapacak sistemin teknik arıza dolayısıyla çalışmaması nedeniyle traktöre mazot verilemedi. Mazot pompasının deposuna takıldığı traktörün yanında bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, sorunun çözülememesi dolayısıyla mazot dağıtımını yapamadı.Sorun devam ederken İBB personeli arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Depoya takılı pompa belediye personelince kaldırıldı.Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, mazot dağıtımında yaşanan sorunun ardından buğday dağıtımına da katılmadı. Kılıçdaroğlu, vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.