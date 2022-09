Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde detayları açıkladı. Konutların iki yıl içerisinde teslim edileceğini belirten Erdoğan, 'Hedefimiz 81 ilde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan 240 ay vade ile sahip olunabilecektir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde projeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruların bugün başlayacağını ve ekim sonuna kadar süreceğini bildirdi. Projelerde ilk temelin yılbaşında atılacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yıl içerisinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir.81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Projemizin ismini de 'İlk Evim İlk İş Yerim' olarak belirledik. Tanıtımını yaptığımız 500 bin konut hedefi iş yerleri ile birlikte düşündüğümüzde hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bingöl, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir.Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak bir projeyi paylaşıyoruz. Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin işyerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Konutu, arsası ve iş yeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz.Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'ine denk gelen 12 bin 500 konut engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.”Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak. Başvuruları bugün itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek. Proje kapsamında, tüm ve tüm ilçelerde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak, 250 bin konut amaçlı arsa milletin istifadesine sunulacak. Projeyle sosyal konut sayısı 2 milyona, oturan sayısı ise 10 milyonun üzerine çıkarılmış olacak.Çarpan etkisiyle projenin 2 trilyon liradan fazla ekonomik etki sağlayacağını belirten Erdoğan, proje ile birlikte ev ve kira fiyatlarının da düşeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, vatandaşların konuta erişiminin de proje sayesinde kolaylaşacağını dile getirdi. Erdoğan, “Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimin hizmetine sunuyoruz. Küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. Bu iş yerlerinin 350 bin liradan başlayan fiyatlar 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilere sunacağız. Bu yatırımların ilk çivileri çakılır çakılmaz, ekonomi çarkları dönmeye 200 bin yeni istihdamla iş gücümüz kazanmaya başlayacaktır” diye konuştu.Erdoğan, sosyal konut projesinin ayrı bir özelliğine dikkati çekerek “Çeyizciler için hayırlı olsun. Çünkü her konut 250 farklı çeyiz noktasında bir hareketlenme meydana getiriyor. Dolayısıyla ekonomiye de ayrı bir hareketlenme demektir bu. İnşallah attığımız bu adımla, bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı. Proje, 422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. 250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.Vatandaşların toplamda 608 bin lira fiyatlı 2 artı 1 konutlara, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceğini açıklayan Erdoğan şöyle devam etti:“Konutlarımızın maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatları da şu şekilde olacaktır. Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitler ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.”Kampanyaya, İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşın başvurabileceğini ifade eden Erdoğan şunları kaydetti: “İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır.””Projeyi ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz” diyen Erdoğan, “Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız” diye konuştu.Kampanyayla birlikte ilk defa, vatandaşlara, altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunulacak. Böylece, düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara, şehirlerin çeperlerinde, kendi evlerini yapma imkanı sağlanacak. Arsa başvurularının detayını açıklayan Erdoğan şöyle devam etti: “İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Arsayı alan vatandaşımız burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecektir. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimarlık mühendislik desteği verilecektir. 350-500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. 192 bin 500 liradan başlayan bin 604 liradan başlayan taksitler 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenecek. İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi de 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.”-Adana 6.350-Adıyaman 1.750-Afyon 2.450-Ağrı 1.250-Aksaray 1.200-Amasya 950-Ankara 18.000-Antalya 7.100-Ardahan 250-Artvin 500-Aydın 2.950-Balıkesir 3.750-Bartın 550-Batman 1.750-Bayburt 250-Bilecik 750-Bingöl 800-Bitlis 1.000-Bolu 900-Burdur 850-Bursa 8.650-Çanakkale 1.250-Çankırı 750-Çorum 1.800-Denizli 2.950-Diyarbakır 4.800-Düzce 1.100-Edirne 1.350-Elazığ 1.650-Erzincan 850-Erzurum 2.100-Eskişehir 2.500-Gaziantep 10.000-Giresun 1.450-Gümüşhane 400-Hakkari 800-Hatay 4.450-Iğdır 550-Isparta 1.450-İstanbul 50.000-İzmir 12.400-K. Maraş 3.100-Karabük 700-Karaman 750-Kars 800-Kastamonu 1.050-Kayseri 4.500-Kırıkkale 750-Kırklareli 1.050-Kırşehir 900-Kilis 550-Kocaeli 5.200-Konya 7.500-Kütahya 1.800-Malatya 2.250-Manisa 4.100-Mardin 2.400-Mersin 5.100-Muğla 2.600-Muş 1.150Nevşehir 950-Niğde 1.000-Ordu 2.050-Osmaniye 1.550-Rize 1.100-Sakarya 2.750-Samsun 3.750-Siirt 950-Sinop 600-Sivas 2.050-Şanlıurfa 6.000-Şırnak 1.450-Tekirdağ 3.100-Tokat 1.500-Trabzon 2.300-Tunceli 250-Uşak 1.050-Van 3.200-Yalova 800-Yozgat 1.300-Zonguldak 1.450Konut başvuru şartları- T.C. vatandaşı olması,- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama,- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,- Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.- T.C. vatandaşı olması,- 18 yaşını doldurmuş olmak,- O belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.- Yoksul ve dar gelirli olmak.- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.- 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.- Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması- Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.Sanayi sitesi başvuru şartları- T.C. vatandaşı olması,- Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,- 18 yaşını doldurmuş olmak,- Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,- Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,- Başvuru Bedeli: 2.000 TL- Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.