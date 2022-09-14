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Ukrayna'dan Moskova'yı kızdıracak Melitopol iddiası: Rus birliklerinin görüntüleri paylaşılıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Kiev cephesinden çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Melitopol'ün sürgün belediye başkanı Ivan Federov, Rus askerlerinin şehirden kaçarken görüldüğünü öne sürdü. Bu iddialar üzerine sosyal medyada Rus askerlerinin teslim olma görüntüleri çokça paylaşılmaya başlandı.

Ukrayna'dan Moskova'yı kızdıracak Melitopol iddiası: Rus birliklerinin görüntüleri paylaşılıyor
Ekleme: 14.09.2022 - 13:22 Güncelleme: 14.09.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'dan Moskova'yı kızdıracak Melitopol iddiası: Rus birliklerinin görüntüleri paylaşılıyor
Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden beri tüm dünyanın gözü kulağı bu bölgede. Savaşa hızlı bir şekilde toprak kazanarak başlayan Rusya, Ukrayna ordusu ve halkının sert direnişi ile birlikte başkent Kiev olan hedefini yalnızca Donbass'a çevirdi. Donbass bölgesinde bir süredir savunma pozisyonunda bulunan Rus güçlerine karşı Ukrayna ordusu bir çok bölgeden taarruza geçti.


Binlerce kilometre karelik alanı Rus güçlerinden geri aldığını açıklayan Ukrayna'dan yeni bir iddia geldi. Sürgündeki belediye başkanı Ivan Federov sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Melitopol'dan kaçarken görüldüğünü söyledi.


'HIZLI UKRAYNA SALDIRI ONLARA ŞANS BIRAKMADI'

New York Post'ta yer alan habere göre, Rus birliklerinin Kırım sınırındaki Chonhar'dan geçerken görüldüğünü öne sürdü ve 'Bu bekleniyordu. Hızlı Ukrayna saldırısı onlara şans bırakmadı' dedi. Rus işgali altındaki Herson ve Mariupol şehirleri arasında yer alan Melitopol'un kurtarılması, savaşta kritik bir öneme sahip.

Zira bu kentin geri alınması Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna'daki tedarik ağına ciddi bir darbe indirebilir. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar ise 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesinden 300'den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki 3 bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı; 'Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Şuana kadar 300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı.'

'RUS ASKERLER TESLİM OLDU' İDDİASI

Sahadan gelen yeni görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Harkiv'de çekildiği belirtilen görüntülerde Rus askerlerin Ukrayna birliklerine teslim olduğu anların yer aldığı belirtiliyor. Görüntülerde teslim olan askerlerin yüz üstü yere yatırıldığı ve arkadan kelepçelendiği görülüyor.

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKİY VERDİ

Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti. Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

HEDEF KIRIM YOLUNU AÇMAK

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.
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