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Beyaz Gazete
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Rusya resti çekti Avrupa Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen devreye girin Putin gazı kesmesin

Rusya, Batı'nın yaptırımlarına karşı enerji kozunu sahaya sürerek Avrupa'ya gaz akışını kesti. Bazı Avrupa ülkelerinin de Şangay Zirvesi'nde Putin ile görüşecek olan Başkan Erdoğan'dan bu konuda yardım talep ettiği öğrenildi.

Rusya resti çekti Avrupa Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen devreye girin Putin gazı kesmesin
Ekleme: 14.09.2022 - 10:32 Güncelleme: 14.09.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Rusya resti çekti Avrupa Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen devreye girin Putin gazı kesmesin
Balkan ziyaretindeki izlenimlerini aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı Avrupa liderlerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın gaz restiyle ilgili yardım istediğini belirterek, "Balkan ülkeleri liderleri ‘Lütfen Putin’e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler’ dediler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Batı tarafından yaptırımları maruz kalan Rusya, cevabı doğal gazı kesip, petrol sevkiyatını keserek verdi. Rus gaz devi Gazprom da Kuzey Akımı doğal gaz boru hattının planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını duyurdu.

Rusya'nın bu adımı sonrası Avrupa ülkeleri, gaz tedarikini farklı ülkelerden yapabilmek için arayışa girerken vatandaşlara da "duş almama" , "kış tatili" gibi absürt önerilerde bulundu.

PUTİN'DEN BATI'YA: DONACAKLAR

Öte yandan Putin, Vladivostok şehrinde düzenlenen etkinlikte, Batı'ya bir kez daha meydan okuyup, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" demişti.


BAKAN KİRİŞCİ ANLATTI: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİLER

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe'nin bulunduğu Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen "Sakarya Zaferi'nin 101. Yılı Kutlama Programı"na katıldı.
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