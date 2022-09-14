  • USD: 18,23 - 18,26
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı

Kuzey Irak'ta yapılan terör operasyonunda iki mağaraya yapılan baskında 359 silah ve mühimmat ele geçirildi. Mühimmatlar arasında 247 keleş, 19 roketatar, 6 keskin nişancı tüfeği, 70 el bombası gibi silahların da bulunduğu açıklandı.

Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı
Ekleme: 14.09.2022 - 13:03 Güncelleme: 14.09.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı
Kuzey Irak'ta yapılan terör operasyonunda iki mağaraya yapılan baskında 359 silah ve mühimmat ele geçirildi.


İşte MSB'den yapılan açıklama
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden bazıları şu şekilde:

- 247 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 19 adet RPG-7 roketatar,

- 2 adet keskin nişancı tüfeği,

- 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet av tüfeği,

- 1 adet pompalı tüfek,

- 4 adet bombaatar,

- 1 adet MG-3 makinalı tüfek,

- 1 adet RPG-26 roketatar,

- 1 adet 60 mm havan,

- 70 adet el bombası,

- 1 adet Doçka uçaksavar silahı,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 4 adet M-16 piyade tüfeği,

- 20 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı,

- 1 adet RPG-7 optik nişangâh,

- 3 adet termal silah dürbünü,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu,

- 300 adet bombaatar mühimmatı,

- Çok ayıda hafif ve ağır silah mühimmatı,

- 1 adet yangın söndürme tüpü,

- 1 adet kaynak makinası,

- 7 adet termal şemsiye,

- 3 adet hedik,

- 5 adet set halinde oksijen tüpü,

- 1 adet switch çoklayıcı,

- 2 adet sabit telefon,

- 1 adet kayıt cihazı,

- 1 adet Yaesu el telsizi,

- 2 adet Yaesu sabit merkez telsiz,

- 1 adet IP kamera,

- 1 adet kulaklık,

- Kimyasal ışık çubukları,

- 1 adet tripod ayaklık,

- 1 adet güç kaynağı,

- 1 adet joystick kumanda,

- 1 adet havalandırma fanı,

- Çok sayıda örgütsel doküman.

Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı

Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı


MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Türk milleti soydaşlarının arkasındadır
E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'nin TBMM'de yapılan oylamada 'kabul' oyu kullandığı ortaya çıktı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'adalet ve insan hakları' konulu yayınının mağdurları Demirtaş ve Kavala oldu
İsviçreli Bakan'dan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın
Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı! FT ekonomideki başarıyı hedef aldı fondaş medya habere sarıldı
Mevlüt Çavuşoğlu ile Mehmet Nuri Ersoy, iç hat uçuşunda görüldü
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabir Emre Kara hakkında beraat
Japon gazetesinden dikkat çeken analiz: Erdoğan'dan başka çareleri yok
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün oğlu uyuşturucu ile yakalandı
Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu yatırımları için kaynaklar verimli kullanılacak
Ukrayna'dan Moskova'yı kızdıracak Melitopol iddiası: Rus birliklerinin görüntüleri paylaşılıyor
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun fahiş kira artışına mahkeme dur dedi
Ekrem İmamoğlu'nun köşke çevirdiği tarihi yapıya belediye kasasından 20 milyon TL
Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı
Bakan Soylu'dan Yunanistan'a: Bu katliamların sorumlusu sizsiniz
İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık: 'CHP, HDP ile ittifak halinde'
Bakan Kurum: 141 bin kişi sosyal konut projesine başvuruda bulundu
İyi Parti'den CHP ile ilgili ittifak çıkışı: Avantajlı değil
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama
Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı