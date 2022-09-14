Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı

Kuzey Irak'ta yapılan terör operasyonunda iki mağaraya yapılan baskında 359 silah ve mühimmat ele geçirildi. Mühimmatlar arasında 247 keleş, 19 roketatar, 6 keskin nişancı tüfeği, 70 el bombası gibi silahların da bulunduğu açıklandı.

Kuzey Irak'ta yapılan terör operasyonunda iki mağaraya yapılan baskında 359 silah ve mühimmat ele geçirildi.Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelerden bazıları şu şekilde:- 247 adet AK-47 piyade tüfeği,- 19 adet RPG-7 roketatar,- 2 adet keskin nişancı tüfeği,- 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,- 1 adet av tüfeği,- 1 adet pompalı tüfek,- 4 adet bombaatar,- 1 adet MG-3 makinalı tüfek,- 1 adet RPG-26 roketatar,- 1 adet 60 mm havan,- 70 adet el bombası,- 1 adet Doçka uçaksavar silahı,- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,- 4 adet M-16 piyade tüfeği,- 20 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,- 1 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı,- 1 adet RPG-7 optik nişangâh,- 3 adet termal silah dürbünü,- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu,- 300 adet bombaatar mühimmatı,- Çok ayıda hafif ve ağır silah mühimmatı,- 1 adet yangın söndürme tüpü,- 1 adet kaynak makinası,- 7 adet termal şemsiye,- 3 adet hedik,- 5 adet set halinde oksijen tüpü,- 1 adet switch çoklayıcı,- 2 adet sabit telefon,- 1 adet kayıt cihazı,- 1 adet Yaesu el telsizi,- 2 adet Yaesu sabit merkez telsiz,- 1 adet IP kamera,- 1 adet kulaklık,- Kimyasal ışık çubukları,- 1 adet tripod ayaklık,- 1 adet güç kaynağı,- 1 adet joystick kumanda,- 1 adet havalandırma fanı,- Çok sayıda örgütsel doküman.