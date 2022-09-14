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İzmir’de midibüs, yolcu minibüsüne çarptı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Ekleme: 14.09.2022 - 09:56 Güncelleme: 14.09.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de midibüs, yolcu minibüsüne çarptıİzmir'in Çiğli ilçesi Egekent'te dün saat 18.00 sıralarında seyir halinde olan Mustafa Kılıç yönetimindeki 45 DK 304 plakalı midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran Mehmet Yıldız yönetimindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Yolcu minibüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Ünal midibüsün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Midibüsün altında kaldı
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise midibüsün altında kalan Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yolcu minibüsünde bulunan ve yaralandığı belirlenen 6 kişi ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

İzmir’de midibüs, yolcu minibüsüne çarptı

Ölü sayısı 2 oldu
Ağır yaralanan Gülizar Obuz'un da kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi.

4 yaralının tedavisinin sürdüğü, 1'inin de ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Sürücü gözaltında
DHA'nın haberine göre, midibüs sürücüsü Mustafa Kılıç, polis tarafından gözaltına alındı.

Feci kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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