Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu ATO CONGRESSİUM'de gerçekleşiyor...

Türkiye ile Afrika Ülkeleri arasındaki ticaretin tüm sektörlerde arttırılması için 10 yıldır çalışmalar yürüten Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, dünyanın gelecek yüzyılda kendini kurtarma planına Afrika'yı koyduğuna dikkat çekti.Forumun amacını “Türkiye'de üretilen ürünlerin Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika pazarlarında pazarlanmasını ve satışını kolaylaştırmak; ilgili ülkelerde faaliyette bulunan dış ticaret şirketlerinin, ithalatçıların ve alıcıların firmalarımızla ilişki kurmalarını sağlamak” diye özetleyen Utku Bengisu, Türkiye'nin Afrika'da diğer ülkelere göre çok daha adaletli bir ticaret vadettiğini ve daha avantajlı olduğunu ifade etti.41 Afrika ülkesinden 1000'den fazla alıcı ile Türk firmalarını bir araya getirip Afrika ve Türkiye arasında yeni işbirlikleri kurarak Afrika'ya açılmak isteyen veya hali hazırda var olan ihracatını istikrarlaştırmak isteyen firmaların Afrika rotalarında pusulası olan WCI FORUM aynı zamanda Afrikalı firmalar için de Türk pazarında kazan-kazan bir ticaret imkânı sunmaya devam ediyor…. Afrika ülkelerindeki alıcıların, dış ticaret firmalarının ve tüccarların Türkiye'de özellikle KOBİ'leri tanımaları ve doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türk pazarını keşfetmeleri için düzenlenmiş iş forumları serisi olan WCI FORUM; her sektörden katılıma açık olup dışarıdan ziyarete kapalı olarak gerçekleşmektedir.11 yıllık Afrika tecrübesine 60'a yakın fuar ve forum sığdıran Boğaziçi Fuarcılık bu sene 'Küresel Başarı İçin İşbirliği' mottosuyla yola çıkmıştır.