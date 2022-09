Bakan Koca'dan 'Sağlıkta Beyaz Reform' açıklaması

Konuşmasına 'Bugün yoğun bir programla tüm genel müdürlüklerimizin sunumlarını dinleyecek, sorularınızı soracak, süreçler hakkında yerinden net cevaplar alacaksınız. Yarın döneceğiniz illerinizde en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaksınız. Bugün yaptığımız şey, merkezimizde bizzat bulunarak Bakanlığımız politika ve stratejilerini yerinde teneffüs etmektir' diyerek başlayan Bakan Koca, açılan yeni sayfaya ihtiyaç duyulmasının birçok nedeni olduğunu kaydetti.Sağlık Bakanı şöyle devam etti:'2000'li yılların başında başlayan sağlıkta dönüşüm programı ile büyük bir atılım yapılmış ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaştırılması sağlanmıştı. Sağlık çalışanlarımızın ise çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapmak üzere bir dizi proje hayata geçirilmişti. Bu yenilikler ile çalışma koşullarımızı ve verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmayı başardık. Dünya değişti. Çalışma koşulları değişti. Hizmet algısı değişti. Her şey değişirken sistemimizin statik kalması mümkün değildi. Yeni düzene ve çağın şartlarına uygun olarak hep birlikte güncellenmek zorundaydık. Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet olayları artmıştı. Haksız malpraktis davaları ile hekimlerimiz mali yükü çok büyük davalara maruz kalmaya başlamış, bu konu adeta bazı kesimler için bir ekmek kapısı haline gelmişti. Özlük haklarımız temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorluk çektiğimiz bir hal almıştı. Yıllardır uygulanan performans sisteminde adaletsizlikler yerleşmiş ve az kişiyi çok, çok kişiyi az memnun eder bir hal almıştı. Özetle değişim ve güncelleme kaçınılmaz hale gelmişti. İşte biz bu adımı atarak Beyaz Reformu başlattık. Bu alelade bir terim ya da slogan değildir. Beyaz olan aldığımız eğitim, alın terimiz, hekim önlüğümüzdür. Reform ise yeniden inşa sürecidir.'Bakan Koca, Beyaz Reform'un üç sacayağı olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:'Bunlardan ilki hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız. Bu adım için üç kritik hamle yaptık. Bunlar, Sağlıkta şiddet yasasını çıkarmak, Malpraktis yasasını çıkarmak ve özlük haklarını yeniden düzenleyen yeni emeklilik ve teşvik sistemini hayata geçirmektir. Bu adımda somut neticeler aldık. Sizlerden ve hekim arkadaşlarımdan gelen geri bildirimler bu yönde.İkinci sacayağı ise vatandaşa verdiğimiz hizmete erişimin kolay, etkili, güvenli ve güvenilir olmasıdır. Sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti sağlık hizmetinin her aşamasını iyileştirir demiştim. Şimdi sizler adına verdiğim bu sözün hayata geçme zamanıdır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak, sorununu en kısa sürede çözmek artık bizlerin birincil sorumluluğudur. Hastanelerimize müracaat eden hiçbir vatandaşımızı geri çevirmeden en iyi hizmeti en kısa süre ve en etkin maliyetle veren bir dinamizme ihtiyacımız var. Bundan sonra en önemli gündemimiz budur.Üçüncü sacayağı ise ilk iki ayağın sürdürülebilir kılınmasıdır. Başlatılan bu yeni hareketi kalıcı ve sürdürülebilir kılmadıkça başarılı olamayız. Sağlık çalışanlarımızın beklentisinin çoğunu karşıladık. Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var. Sizlerden istirhamım, bu konuya azami hassasiyet göstermenizdir. Bu iki konuyu sürekli güncellemek ve dinamik tutmak zorundayız. Önlüğümüzün beyazına yakışır bir reformu gerçekleştirmek ancak sizlerin desteği ile mümkün olacak.'Beyaz Reformun birlikte başarılabilecek bir hareket olduğunu ifade eden Bakan Koca, il müdürlerinden sürece aktif katkı istedi. 'Her aşamada tüm olumlu ve olumsuz geri bildirimleri zamanında bize iletmeniz son derece önemli. Doğrudan bana, bakan yardımcılarıma ve genel müdürlerime her zaman ulaşabilirsiniz' diyen Sağlık Bakanı sözlerini 'Sizler sağlık ordumuzun illerimizdeki komutanlarısınız. Omuzunuzdaki yükün farkında olun. Vatandaşımızın bizden beklediğini sizlerin komutanız olmadan sağlamamız mümkün değil. Gün silkinip işe canla başla koyulma günüdür. Enerjiniz, azim ve kararlılığınız yüksek olmak zorunda. Benim sizlere olan güvenim tamdır. Sizler benim illerdeki yüz akımsınız. Buna uygun hareket edeceğinize inanıyorum' diyerek bitirdi.