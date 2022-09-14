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Avrupa'da ırkçılık bitmek bilmiyor! 'Seni hapse tıkarım'

Almanya'nın başkenti Berlin'de iki polis memurunun para cezasını ödemediği için hakkında yakalama emri bulunan Arap kökenli kişiye 3 çocuğunun önünde orantısız şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Görüntülerde bir polis memurunun kelepçeli şahsın eşine "Burası benim ülkem, sen de misafirsin", "Burada ülkemin kurallarına uyacaksın", "Çeneni kapa, bana bağırma ve sakın dokunma seni hapse tıkarım" ifadelerinin kullanıldığı duyuldu.

Avrupa'da ırkçılık bitmek bilmiyor! 'Seni hapse tıkarım'
Ekleme: 14.09.2022 - 19:25 Güncelleme: 14.09.2022 - 19:59 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da ırkçılık bitmek bilmiyor! 'Seni hapse tıkarım'
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis memurlarının kişiyi zorla yere yatırarak ters kelepçe ile bileklerini bağladıkları ve şiddete başvurdukları görülüyor.

'SENİ HAPSE TIKARIM'

Görüntülerde bir polis memurunun kelepçeli şahsın eşine 'Burası benim ülkem, sen de misafirsin', 'Burada ülkemin kurallarına uyacaksın', 'Çeneni kapa, bana bağırma ve sakın dokunma seni hapse tıkarım' dediği duyuluyor.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, iki polis hakkında yabancı düşmanlığı içeren hakarette bulundukları gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca hakarete uğrayan kişinin 750 avroluk para cezasını ödeyerek mevcut yakalama emrini iptal ettirdiği bilgisi paylaşıldı.
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