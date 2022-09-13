  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mahrem imam, askeri öğrenci... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüten ve haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Ekleme: 13.09.2022 - 09:01 Güncelleme: 13.09.2022 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Mahrem imam, askeri öğrenci... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne ve örgütün gizli haberleşme ağı ankesörlü telefon kullandıklarına dair haklarında ihbar bulunan 15 kişi için yakalama karar çıkartıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheliden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest kalırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP'li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Akıllı olun, tarihi tekrarlatmayın...
Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'
Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonsuzluğu bir kez daha tescillendi! Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna kavuşuyor
Ermenistan'dan provokasyon! Sınırda çatışma başladı!
CHP'nin 'Bozkurt Kemal' tiyatrosu... Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 'ülkücü' CHP'li meclis üyesi çıktı
AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri CHP'li Tunç Soyer'in yüzüne söyledi... Ayıdan post Yunan'dan dost olmaz!
CHP ve İYİ Parti arasında gergin süreç! Gözler altılı masa toplantısında
Osmanlı'ya saldırıları devam ediyor! CHP'nin İBB Sözcüsü Balyalı'nın 'Vahdettin haindir' sözü tartışma çıkardı!
Bakan Özer 'sessiz devrim' diyerek açıkladı! 'Tüm okullara bütçe gönderdik'
Avrupa'yı kriz vurdu! Eyfel Kulesi’nin ışıkları enerji tasarrufu için erken kapatılacak...
Haluk Bayraktar'dan ABD'ye 'F-16' göndermesi! Sonucu sizce ne olur?
İmamoğlu yine suya zam hazırlığında! İBB Meclisi yarın toplanacak
Tevfik Göksu'dan İBB'ye 'proje listesi' tepkisi! Gülsek mi ağlasak mı karar veremedim vizyonsuzluk ete kemiğe büründü
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Yunanistan'ın ateş açtığı gemi Haydarpaşa'da...
Bakan Kurum Sel felaketi yaşayan Kastamonululara seslendi: 2 fabrika 92 iş yerimizi tamamladık
Fransa'da toplu taşıma araçlarına şoför bulunamıyor...
Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi