TOGG'dan merak uyandıran paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla merak uyandırdı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ara ara sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım merak uyandırdı.Türkiye'nin otomobili Togg'un resmi Twitter hesabından, 'Yeniliğe Yolculuk' etiketiyle bir video paylaşıldı. Videoda Togg marka otomobilin Turkish Cargo uçağının içine girdiği görülüyor.Videoda Togg marka otomobilin Turkish Cargo uçağının içine girdiği görülüyor.