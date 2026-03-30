Yeni Trafik Cezaları Gündemde! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi

Uygulanan yeni cezalarla trafikte yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.Ancak bazı vatandaşlar, cezalara ilişkin 'mağdur' olduklarını belirterek şikayette bulunmaya başladı.Bu kapsamda da AK Partili milletvekillerine şikayet yağdı.Şikayetlerin artmasının ardından geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısında konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi.Türkiye gazetesinin haberine göre; yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.AK Parti cephesinde ise bazıları cezaları caydırıcı bulurken, bazıları ise ağır olduğunu düşlünüyor.