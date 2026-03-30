Yeni Trafik Cezaları Gündemde! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi
Yeni trafik cezalarıyla ilgili gelen şikayetlerin artması üzerine kabinede konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağduriyetlere yol açmayacak şekilde yeniden düzenleme yapılmasını istedi.
Uygulanan yeni cezalarla trafikte yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Ancak bazı vatandaşlar, cezalara ilişkin 'mağdur' olduklarını belirterek şikayette bulunmaya başladı.
Bu kapsamda da AK Partili milletvekillerine şikayet yağdı.
KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ
Şikayetlerin artmasının ardından geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısında konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geldi.
CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi.
AY SONUNA KADAR HAZIRLANACAK
Türkiye gazetesinin haberine göre; yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.
İKİ FARLI GÖRÜŞ HAKİM
AK Parti cephesinde ise bazıları cezaları caydırıcı bulurken, bazıları ise ağır olduğunu düşlünüyor.